Tua potenzia la sua flotta ferroviaria | presentati quattro nuovi elettrotreni FOTO
Tua ha annunciato l’arrivo di quattro nuovi elettrotreni di ultima generazione destinati alla sua flotta ferroviaria. Con questa aggiunta, l’età media dei treni in servizio in Abruzzo si riduce a circa sei anni e mezzo. La compagnia ha diffuso anche alcune fotografie dei nuovi elettrotreni, che si aggiungono ai mezzi già operativi. L’obiettivo è aggiornare e migliorare il servizio di trasporto regionale.
La flotta ferroviaria di Tua si arricchisce di altri quattro elettrotreni di ultima generazione, che abbassano a sei anni e mezzo l'età media dei treni abruzzesi. I nuovi Alstom Coradia ETR 104, presentati oggi, 10 aprile, a Lanciano, sono intitolati a figure simbolo della storia abruzzese e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Quattro nuovi elettrotreni per potenziare la flotta ferroviaria di TUASi è svolta, questa mattina, nella stazione ferroviaria di Lanciano, la presentazione di quattro nuovi elettrotreni di TUA.L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di ammodernamento e ... regione.abruzzo.it
Questo esercizio è tosto! Ma può darti tantissimo per potenziare la tua caviglia. - facebook.com facebook