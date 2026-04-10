Tua potenzia la sua flotta ferroviaria | presentati quattro nuovi elettrotreni FOTO

Tua ha annunciato l’arrivo di quattro nuovi elettrotreni di ultima generazione destinati alla sua flotta ferroviaria. Con questa aggiunta, l’età media dei treni in servizio in Abruzzo si riduce a circa sei anni e mezzo. La compagnia ha diffuso anche alcune fotografie dei nuovi elettrotreni, che si aggiungono ai mezzi già operativi. L’obiettivo è aggiornare e migliorare il servizio di trasporto regionale.