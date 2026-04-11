TS – Gasperini | Contro la Juve tiferò Atalanta Con Ranieri ci vedremo la prossima settimana

L'allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato che tiferà per la propria squadra contro la Juventus. Ha anche aggiunto che con un altro allenatore si vedrà la prossima settimana. Poco fa, un quotidiano ha scritto che la squadra di cui si parla ha vinto una partita e ha riacceso la lotta per la qualificazione in Champions League.

2026-04-10 23:23:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: ROMA – La Roma torna a vincere e riaccende la corsa Champions League. I giallorossi, trascinati dalla tripletta di Malen, travolgono il Pisa e per una sera agganciano la Juventus nella lotta ai primi quattro posti. Il commento di Gian Piero Gasperini nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: “ La partita si è messa bene subito. Non sono mai facili le partite in Serie A. Abbiamo giocato con attenzione, non era facile perché il secondo tempo di Milano aveva lasciato tanta amarezza. Però siamo lì, questi sono 3 punti molto buoni per la nostra classifica “. Incontro con Ranieri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Gasperini: “Contro la Juve tiferò Atalanta. Con Ranieri ci vedremo la prossima settimana” Roma, Gasperini chiarisce nel post gara: «Ranieri? Ci vedremo la prossima settimana: non ci sono mai stati screzi con lui»Spinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età. Gasperini non replica: "Mai screzi con Ranieri, ci vedremo... Ma non si parli di Atalanta"Una vittoria rotonda sul Pisa grazie a un Super Malen e la Champions che si riavvicina per una notte. Temi più discussi: Roma, piove sul bagnato: Gasperini perde un titolarissimo per la corsa Champions; Serie A. Roma, Gasperini parla dopo il match contro il Pisa; Roma, Gasperini: Le parole di Ranieri? Felice del 3-0, ora dovremo tifare Inter e Atalanta; Gasperini-Roma, permanenza a rischio: le condizioni. Gasperini: Contro la Juve tiferò Atalanta. Con Ranieri ci vedremo la prossima settimanaLe parole dell'allenatore giallorosso dopo il successo contro il Pisa: Malen è uno di valore e con dei mezzi ... tuttosport.com Gasperini replica a Ranieri: Nessuno screzio. Ma evitiamo paragoni con la mia Atalanta…Più che Roma-Pisa, nell'anticipo di venerdì di campionato è andato in scena un Gasperini-Ranieri con i due che se le son dette prima e dopo il match ... fanpage.it Gasperini in conferenza stampa dopo la vittoria col Pisa risponde più nettamente alle parole di Ranieri: “Sul mercato ho lasciato libera scelta alla società sui nomi che non conoscevo. Di quelli che ho chiesto ne è arrivato solo uno in estate (Wesley, ndr). Poi h - facebook.com facebook Roma-Pisa, Gasperini: "Nessuno screzio con Ranieri, ci incontreremo e parleremo" #SkySport #SkySerieA x.com