TS – Gasperini | Contro la Juve tiferò Atalanta Con Ranieri ci vedremo la prossima settimana

Da justcalcio.com 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato che tiferà per la propria squadra contro la Juventus. Ha anche aggiunto che con un altro allenatore si vedrà la prossima settimana. Poco fa, un quotidiano ha scritto che la squadra di cui si parla ha vinto una partita e ha riacceso la lotta per la qualificazione in Champions League.

2026-04-10 23:23:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: ROMA – La Roma torna a vincere e riaccende la corsa Champions League. I giallorossi, trascinati dalla tripletta di Malen, travolgono il Pisa e per una sera agganciano la Juventus nella lotta ai primi quattro posti. Il commento di Gian Piero Gasperini nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: “ La partita si è messa bene subito. Non sono mai facili le partite in Serie A. Abbiamo giocato con attenzione, non era facile perché il secondo tempo di Milano aveva lasciato tanta amarezza. Però siamo lì, questi sono 3 punti molto buoni per la nostra classifica “. Incontro con Ranieri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Roma, Gasperini chiarisce nel post gara: «Ranieri? Ci vedremo la prossima settimana: non ci sono mai stati screzi con lui»Spinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età.

Gasperini non replica: "Mai screzi con Ranieri, ci vedremo... Ma non si parli di Atalanta"Una vittoria rotonda sul Pisa grazie a un Super Malen e la Champions che si riavvicina per una notte.

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