Il 11 aprile 2026, in Italia, è stato annunciato il progetto di un arco di trionfo chiamato

Roma, 11 aprile 2026 - Solo la Commissione per le belle arti può fermare l’“Arc de Trump", così ribattezzato sui social. Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato su Truth infatti che la sua amministrazione ha presentato ufficialmente i piani per "il più grande e il più bello arco di trionfo del mondo", che dovrebbe sorgere nella capitale statunitense. "Sarà una splendida aggiunta all'area di Washington, che tutti gli americani potranno godersi per molti decenni", ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca. Un arco alto 76 metri. La protesta dei veterani . Il rendering dell’ultima versione mostra un'imponente arco alto circa 76 metri, 250 piedi, posizionato davanti all'Arlington Memorial Bridge, lungo il Potomac, nei pressi del confine con la Virginia e di fronte al Lincoln Memorial. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump: “Presentati i piani per l’arco di trionfo più grande al mondo”. Alto 75 metri e sormontato da due aquile, con al centro un angelo dorato

Trump è ancora convinto di costruire l’arco di trionfo «più grande del mondo». Ma per i suoi architetti così non si può fareUn arco di 76 metri, in grado di svettare ben più in alto della Casa Bianca (21,3 metri) e del Lincoln Memorial (30,4 metri).

Trump conferma i piani per l’arco trionfale a Washington: “Deve essere il più grande”(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di voler costruire a Washington un arco monumentale ispirato al celebre Arc...

Trump presenta «l'arco di trionfo» di Washington e mostra i modellini

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