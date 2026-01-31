Trump è ancora convinto di costruire l’arco di trionfo più grande del mondo Ma per i suoi architetti così non si può fare

Donald Trump insiste nel voler costruire il “più grande del mondo”, un arco di 76 metri che dovrebbe superare in altezza la Casa Bianca e il Lincoln Memorial. Ma i suoi architetti gli hanno già detto che questa idea non si può realizzare. Per ora, quindi, il progetto resta solo sulla carta.

Un arco di 76 metri, in grado di svettare ben più in alto della Casa Bianca (21,3 metri) e del Lincoln Memorial (30,4 metri). È il piano di Donald Trump, che da mesi preme per la costruzione dell’ Independence Arch, l’arco di trionfo del presidente, per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti d’America. Secondo quanto rivela il Washington Post, Trump ha valutato altri due progetti di archi dalle dimensioni più contenute, ma starebbe facendo pressioni affinché si costruisca l’arco più grande, alto 250 piedi per celebrare il 250esimo anniversario del Paese. Lo scetticismo degli architetti. La richiesta del presidente ha lasciato di stucco esperti e architetti, che da mesi tentano invano di spiegare al presidente che le dimensioni proposte per il nuovo arco di trionfo sarebbero decisamente troppo grandi.🔗 Leggi su Open.online

Donald Trump ha annunciato la volontà di costruire un suo arco di trionfo vicino al memoriale di Arlington, ma l'idea è stata accolta con scetticismo e poca credibilità.

Trump presenta «l'arco di trionfo» di Washington e mostra i modellini

Trump è ancora convinto di costruire l'arco di trionfo «più grande del mondo». Ma per i suoi architetti così non si può fareIl monumento verrebbe costruito per celebrare il 250esimo anniversario dalla nascita degli Stati Uniti d'America

