L'Iran ha annunciato di non poter riaprire lo Stretto di Hormuz a causa dell'impossibilità di individuare tutte le mine disseminate nel canale. La mancata localizzazione di questi ordigni impedisce di garantire la sicurezza e la navigazione commerciale nell'area. Finora, le autorità iraniane non hanno comunicato dettagli sulla quantità di mine ancora presenti o sui piani per la loro rimozione. La situazione ha causato un rallentamento nel traffico marittimo attraverso lo stretto.

Roma, 11 aprile 2026 - L'Iran non è stato in grado di riaprire lo Stretto di Hormuz a un maggiore traffico marittimo perché non riesce a localizzare tutte le mine che ha posato nel canale e non ha la capacità di rimuoverle. La rivelazione arriva dal New York Times che cita funzionari Usa, sottolineando che questa situazione è uno dei motivi per cui Teheran non è stata in grado di conformarsi rapidamente alle richieste dell'amministrazione Trump di consentire un maggiore transito di navi attraverso lo stretto. Si tratta poi - scrive il quotidiano Usa - di un potenziale fattore di complicazione in vista dell'incontro in Pakistan tra i negoziatori iraniani e una delegazione statunitense per i colloqui di pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nyt: “L’Iran non può riaprire Hormuz perché non riesce a localizzare le mine posate nello Stretto”

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