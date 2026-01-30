Xi e la diplomazia del tappeto rosso con Starmer Mentre Trump avvisa

Da formiche.net 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina ha accolto Keir Starmer con una cerimonia curata nei dettagli, stendendo un tappeto rosso e usando un linguaggio misurato. La visita del primo ministro britannico si svolge tra impegni ufficiali e un’attenzione particolare alla diplomazia simbolica, mentre negli Stati Uniti Trump lancia avvertimenti.

La Cina ha steso il tappeto rosso per Keir Starmer (copyright: Financial Times ) con una cerimonia impeccabile e un linguaggio attentamente calibrato che hanno avvolto di protocollo la visita del primo ministro britannico. Il messaggio di Pechino è stato quello della stabilità, declinato nell’ottica della continuità: Cina e Regno Unito, ha sottolineato il leader Xi Jinping, dovrebbero costruire una “partnership strategica stabile e di lungo periodo” in un contesto globale segnato dall’incertezza – e dunque da una discontinuità instabile, come quella di cui la Repubblica popolare accusa Donald Trump essere promotore, come agente di caoticizzazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

xi e la diplomazia del tappeto rosso con starmer mentre trump avvisa

© Formiche.net - Xi e la diplomazia del tappeto rosso con Starmer. Mentre Trump avvisa

Approfondimenti su Xi Xinping

Tra Xi e Trump: cosa c'è dietro la mossa cinese di Keir Starmer

Keir Starmer si trova a Pechino per incontrare i rappresentanti cinesi.

Ucraina, piano in 20 punti e diplomazia sotto l’albero. La melina di Mosca mentre Zelensky annuncia un nuovo incontro con Trump: non perdiamo un giorno

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Xi Xinping

Argomenti discussi: Trump vs Xi | La competizione tra Cina e Stati Uniti, e l’ordine mondiale sospeso; Xi Jinping: Cina e Regno Unito dovrebbero aprire un nuovo capitolo nelle cooperazioni; Tokyo: i gemelli tornano in Cina, è la fine della diplomazia dei panda; Meno prestiti, più rimborsi (in yuan). Come cambia la diplomazia del debito della Cina in Africa.

xi e la diplomaziaDiplomazia Xi Jinping: «Cina e Regno Unito dovrebbero aprire un nuovo capitolo nelle cooperazioni»Cina e Regno unito dovrebbero «aprire un nuovo capitolo» nella cooperazione tra loro, in un contesto internazionale sempre più complesso. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping aprendo a Pech ... bluewin.ch

Purghe, paranoia e diplomazia: la Cina di Xi JinpingL’ultimo plenum del Partito Comunista Cinese, conclusosi ieri e tenutosi a porte chiuse, ha lasciato più dubbi che certezze. I dati ufficiali parlano chiaro: solo 168 dei 205 membri effettivi del ... huffingtonpost.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.