xi e la diplomazia del tappeto rosso con starmer mentre trump avvisa

La Cina ha accolto Keir Starmer con una cerimonia curata nei dettagli, stendendo un tappeto rosso e usando un linguaggio misurato. La visita del primo ministro britannico si svolge tra impegni ufficiali e un’attenzione particolare alla diplomazia simbolica, mentre negli Stati Uniti Trump lancia avvertimenti.

La Cina ha steso il tappeto rosso per Keir Starmer (copyright: Financial Times ) con una cerimonia impeccabile e un linguaggio attentamente calibrato che hanno avvolto di protocollo la visita del primo ministro britannico. Il messaggio di Pechino è stato quello della stabilità, declinato nell’ottica della continuità: Cina e Regno Unito, ha sottolineato il leader Xi Jinping, dovrebbero costruire una “partnership strategica stabile e di lungo periodo” in un contesto globale segnato dall’incertezza – e dunque da una discontinuità instabile, come quella di cui la Repubblica popolare accusa Donald Trump essere promotore, come agente di caoticizzazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

Keir Starmer si trova a Pechino per incontrare i rappresentanti cinesi.

