Appello per Giuliano Arcaleni l’84enne è scomparso da martedì Aiutateci a trovarlo

Un uomo di 84 anni di Prato è scomparso martedì scorso e da allora non ha più contatti con familiari o conoscenti. Le persone vicine alla famiglia hanno lanciato un appello chiedendo aiuto per trovare l’anziano. La polizia sta conducendo le ricerche e ha diffuso le sue caratteristiche fisiche e l’ultima posizione nota. Nessuna informazione certa sulla sua ubicazione al momento.

Prato, 9 aprile 2026 – Giuliano Arcaleni, 84 anni di Prato, non dà più notizie di sé da martedì scorso. A lanciare l’allarme sono i familiari che hanno già sporto denuncia. L’ultimo contatto con Arcaleni risale a martedì intorno alle 19.15 quando l’anziano ha telefonato a casa per dire che sarebbe arrivato dopo poco. In realtà a casa non ha più fatto ritorno e il cellulare risulta spento da allora. La sua auto, una Opel Crossland (targata FX682VG), è stata ripresa nella notte di mercoledì dalle telecamere Ztl in centro a Pistoia. La famiglia spiega che Arcaleni soffre di momenti di confusione e spaesamento. Chi dovesse vederlo può contattare le forze dell’ordine oppure i numeri: 335 7269916 o 333 5643720. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Appello per Giuliano Arcaleni, l’84enne è scomparso da martedì. “Aiutateci a trovarlo” Pensionato esce di casa e scompare. Appello della famiglia: «Aiutateci a trovarlo»Appignano, 20 marzo 2026 – Un 77enne di Appignano, Sandro Angeloni, è scomparso da questa mattina. Disperso a Saint Moritz, l’appello della madre: “Aiutateci a trovarlo. Offro 10mila euro”Sono ore di angoscia per la famiglia di Luciano Capasso, 25 anni, originario di Qualiano, scomparso da quattro giorni durante un’escursione in...