Trovati in avanzato stato di decomposizione i cadaveri di madre e figlia vicino a Milano

Due corpi, madre e figlia, sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione in un appartamento vicino a Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti forzando la porta dopo aver ricevuto l’allarme dai condomini, preoccupati dai forti odori provenienti dall’immobile. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e la dinamica della scena.

I vigili hanno forzato la porta di ingresso, dopo avere ricevuto l’allarme dai condomini preoccupati per i forti odori che provenivano dall’abitazione. All’interno della casa sono stati trovati i corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione. È successo vicino a Milano, al quarto piano di uno stabile in via Rovani a Sesto San Giovanni. I vigili del fuoco non hanno potuto che constatare, insieme a carabinieri e 118, il decesso delle due donne, per le cui cause si dovrà attendere il responso dell’autopsia. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. L'omicidio di Francesco Pio Maimone solleva domande: cosa fa la Napoli bene? Versa olio motore nel drink e lo offre a un 16enne.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trovati in avanzato stato di decomposizione i cadaveri di madre e figlia vicino a Milano Cadavere in avanzato stato di decomposizione riaffiora in ArnoIl ritrovamento questa mattina (7 marzo) a Santa Croce sull'Arno nei pressi del ponte della provinciale. Cadavere trovato in spiaggia da un passante: corpo in avanzato stato di decomposizioneAncona, 21 marzo 2026 – Il corpo di una persona verosimilmente anziana, in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato questa mattina lungo la...