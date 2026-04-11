Trovata in stazione la 32enne sparita da Dossobuono il giorno di Pasqua

Una donna di 32 anni, scomparsa nella giornata di Pasqua, è stata ritrovata in una stazione. La donna, che era ospite della madre, era uscita per una passeggiata con il cane e non era più tornata a casa. La scomparsa si era verificata nella zona di Dossobuono. Le forze dell'ordine hanno trovato la donna nelle ultime ore.

La domenica di Pasqua era uscita da casa della madre, di cui era ospite, per fare una passeggiata con il cane, senza poi fare ritorno. Era scattato a quel punto, su denuncia dei familiari, l'allarme per la scomparsa della giovane nella zona di Dossobuono, nel Comune di Villafranca di Verona: una.🔗 Leggi su Veronasera.it Dossobuono, finisce l’incubo: ritrovata la 30enne sparita a PasquaLa trentenne di Dossobuono, scomparsa nel corso della festività pasquale, è stata finalmente individuata dopo una lunga attesa. Ricerche in corso a Dossobuono di una donna scomparsa il giorno di PasquaLa macchina delle ricerche è stata attivata a Dossobuono, nel Comune di Villafranca di Verona, dove una donna non avrebbe fatto rientro a casa.