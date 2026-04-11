Dossobuono finisce l’incubo | ritrovata la 30enne sparita a Pasqua

A Dossobuono è stata ritrovata la donna di 30 anni scomparsa durante le festività pasquali. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione tra amici e familiari, che avevano attivamente cercato notizie senza successo per diversi giorni. Dopo un periodo di assenza, la donna è stata individuata e ritrovata sana e salva. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

La trentenne di Dossobuono, scomparsa nel corso della festività pasquale, è stata finalmente individuata dopo una lunga attesa. Il ritrovamento pone fine ai giorni di angoscia che hanno coinvolto la frazione di Villafranca sin dal giorno di Pasqua. L’operazione di ricerca e il coordinamento a Dossobuono. Il percorso che ha portato alla risoluzione del caso è iniziato ufficialmente a Pasquetta. In quel momento, l’attenzione si era concentrata sul parcheggio situato di fronte al parco ai Frassini, dove è stato istituito il centro operativo per le ricerche. La macchina dei soccorsi ha la partecipazione attiva di diverse forze dell’ordine e squadre di emergenza: carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e Protezione civile hanno lavorato congiuntamente per rintracciare la donna, rimasta senza notizie dal giorno di Pasqua.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dossobuono, finisce l’incubo: ritrovata la 30enne sparita a Pasqua Scomparsa a Dossobuono: mistero sulla 30enne uscita con il caneUna donna di 30 anni è scomparsa a Dossobuono, frazione di Villafranca di Verona, dopo essere uscita di casa il giorno di Pasqua accompagnata dal... Bambina sparita 6 anni fa, l’hanno ritrovata: ecco comeCerte storie iniziano in silenzio, in uno di quei pomeriggi che sembrano uguali a mille altri.