Ai domiciliari scende in strada a Ostia per aggredire la troupe di Fuori dal Coro | portato in carcere

Un uomo di 63 anni è stato arrestato dopo aver aggredito una troupe televisiva mentre stava realizzando un servizio a Ostia. L’aggressore, ai domiciliari, è sceso in strada e ha colpito i giornalisti. Dopo l’accaduto, è stato portato in carcere. La scena si è verificata durante le riprese di un servizio sugli affitti nella zona.

Claudio Maierini, 63 anni, ha aggredito in strada la troupe di Fuori dal Coro mentre realizzava un servizio a Ostia sugli affitti. L'uomo è stato portato a Rebibbia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Firenze, troupe di "Fuori dal Coro" minacciata da un maranza violentoLa troupe di "Fuori dal Coro" è stata vittima di un episodio di forte tensione mentre si trovava a Firenze per documentare il degrado in una zona non... Troupe di Fuori dal Coro aggredita a Mestre, il racconto dell'inviato Matteo Nalin: "Sputi e caffè bollente"Sputi in faccia, insulti e minacce, oltre a caffè e bicchieri di vino lanciati contro gli operatori. Ai domiciliari scende in strada a Ostia per aggredire la troupe di Fuori dal Coro: portato in carcereClaudio Maierini, 63 anni, ha aggredito in strada la troupe di Fuori dal Coro mentre realizzava un servizio a Ostia sugli affitti ... fanpage.it Ostia, è ai domiciliari e aggredisce la troupe di Fuori dal Coro: portato a RebibbiaHa minacciato una troupe televisiva di Fuori dal coro che stava svolgendo un servizio sul fenomeno degli affitti non pagati a Ostia Levante, ma ... iltempo.it