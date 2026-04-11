Trofeo Italia Master judo 2026 | Pasquale Iacomino brilla
Il Trofeo Italia Master di judo 2026 si è svolto a Leinì, dove un atleta ha ottenuto un risultato di rilievo. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione, grazie a una prestazione che ha dimostrato la sua lunga carriera e una notevole capacità tecnica. La competizione ha coinvolto numerosi judoka provenienti da diverse regioni italiane, confermando l’interesse crescente per questa categoria.
È una notizia entusiasmante per il judo campano e per il movimento Master italiano. La prestazione di Pasquale Iacomino a Leinì conferma non solo la sua longevità agonistica, ma anche una versatilità tecnica non comune. Ecco un riepilogo dei successi ottenuti in questa tappa del Trofeo Italia.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Judo, a Veroli il debutto del Trofeo Italia: in gara U18 e U21 da tutta Italia
Ginnastica Artistica, Trofeo Jesolo 2026: l’Italia brilla nelle finali. Ori per Gava, Di Pietro e BorsoiSi chiude con un bilancio estremamente positivo la XVII edizione del Trofeo Città di Jesolo.