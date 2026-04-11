Trofeo Italia Master judo 2026 | Pasquale Iacomino brilla

Il Trofeo Italia Master di judo 2026 si è svolto a Leinì, dove un atleta ha ottenuto un risultato di rilievo. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione, grazie a una prestazione che ha dimostrato la sua lunga carriera e una notevole capacità tecnica. La competizione ha coinvolto numerosi judoka provenienti da diverse regioni italiane, confermando l’interesse crescente per questa categoria.