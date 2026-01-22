Judo a Veroli il debutto del Trofeo Italia | in gara U18 e U21 da tutta Italia

A Veroli si svolge il debutto del Trofeo Italia “Città di Veroli”, una competizione nazionale di judo per le categorie Under 18 e Under 21, maschili e femminili. L’evento si terrà nel fine settimana, sabato 24 e domenica 25 gennaio, presso il PalaCoccia, e vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia. Un’occasione importante per il movimento giovanile di questo sport.

Veroli si prepara ad accogliere un grande fine settimana di judo giovanile. Sabato 24 e domenica 25 gennaio, il PalaCoccia ospiterà la prima edizione del Trofeo Italia "Città di Veroli", competizione nazionale riservata alle categorie Under 18 e Under 21, maschili e femminili.

