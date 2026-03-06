Piacenza 2026 | 32 esperti analizzano la crisi Occidente

A Piacenza il 14 e 15 marzo 2026 si svolgerà la decima edizione del Festival della cultura della libertà al PalabancaEventi di via Mazzini, con un focus sulla crisi occidentale. Quaranta-tre esperti da diversi Paesi discuteranno delle tensioni tra Europa e Stati Uniti, affrontando temi legati alle sfide attuali del continente e delle relazioni internazionali. L'evento coinvolgerà figure di spicco nel settore culturale e accademico.

La decima edizione del Festival della cultura della libertà si terrà a Piacenza il 14 e il 15 marzo 2026 al PalabancaEventi di via Mazzini, con un specifico sulla crisi occidentale che vede contrapposti Europa e Stati Uniti. L'evento, intitolato alla memoria di Corrado Sforza Fogliani e diretto scientificamente da Carlo Lottieri, riunirà 32 relatori per analizzare le divergenze economiche e culturali tra i due continenti. In questa data cruciale, il territorio piacentino diventa il palcoscenico dove si dibatterà sul destino dell'Occidente, trasformando la città in un hub intellettuale capace di accogliere voci autorevoli su temi come la tecnoscienza, la libertà di parola e i modelli educativi.