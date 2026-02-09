Palermo polo nazionale per la medicina vascolare | nasce Sife nuova società per studio e cura di vene e linfatici

Palermo diventa il punto di riferimento nazionale per la medicina vascolare: nasce Sife, una nuova società dedicata allo studio e alla cura di vene e linfatici. La città si afferma come centro di eccellenza in questo settore, attirando specialisti e ricercatori da tutta Italia per lavorare insieme su questo fronte.

Palermo è il fulcro di una nuova iniziativa scientifica nel campo della medicina vascolare e linfatica. Nasce la Sife, la Società Italiana Flebolinfologia Emodinamica, che si propone come punto di riferimento nazionale per specialisti e ricercatori, con un approccio innovativo e multidisciplinare. La presentazione ufficiale è prevista per il 13 febbraio presso la Sala La Torre dell’Ars, aprendo le porte a un primo importante evento scientifico alla fine del mese. L’annuncio di questa nuova società arriva in un momento in cui l’attenzione sulle patologie venose e linfatiche è in crescente aumento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Palermo Medicina

Questa mattina a Palermo è stata presentata ufficialmente la Sife, la Società italiana flebolinfologia emodinamica.

È stato ufficialmente costituito Graficom, il nuovo polo nazionale del packaging.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Palermo Medicina

Argomenti discussi: Google sceglie Catania: l’Ateneo siciliano diventa polo nazionale per l’Intelligenza Artificiale; Wizz Air collega Venezia a Palermo: dieci voli settimanali per rafforzare il network domestico; Wizz Air apre una base all’aeroporto di Palermo: due aerei e nuove rotte; Nuovo tassello per il Polo oncoematologico, pubblicata la gara per il padiglione di Anatomia patologica del Cervello.

Sicilia, Regione e Polo strategico nazionale insieme per trasformazione digitale PAPalermo, 3 dic. (Adnkronos) - Maggiore flessibilità, resilienza e sicurezza nell'erogazione dei servizi ai cittadini. Con questo obiettivo la Regione siciliana ha avviato, con il coordinamento ... iltempo.it

Palermo. Schifani annuncia ripresa dei lavori per realizzazione del Polo Pediatrico da 200 lettiLe risorse, pari a 172 milioni di euro, sono state reperite attraverso i fondi dell'ex articolo 20 della legge 67 del 1988. I tempi di esecuzione sono stimati in cinque anni. La struttura avrà quasi ... quotidianosanita.it

Wizz Air potenzia i collegamenti dal Marco Polo: inaugurata la rotta Venezia-Palermo --> https://www.nordest24.it/wizz-air-venezia-palermo-nuova-rotta facebook