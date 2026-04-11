Trent' anni di Dele Alli un ex angelo che si è perso all' inferno

Dele Alli, calciatore inglese, ha vissuto un percorso segnato da molteplici esperienze. Nato in una famiglia problematica, ha avuto un passato fatto di difficoltà e momenti di notorietà nel mondo del calcio. Nel corso della sua carriera ha anche affrontato periodi di depressione e momenti di marginalità, tra cui un breve soggiorno a Como. La sua vicenda si estende su trent'anni, passando da promettente talento a figura complessa.

Dele Alli, o del talento perduto. Sullo scivolo dei rimpianti, oggi 11 aprile l’inglese compie trent’anni. Chissà se li sta vivendo come un fastidio o - così gli auguriamo - un passaggio verso un altrove che gli dia, se non serenità, almeno consolazione. L’etichetta dello svincolato è una modalità elegante per confinarlo tra gli ex. Dele Alli è una figurina scollata dall’album. Gravida di promesse è stata la sua giovinezza, consumata tra le occasioni mancate la sua maturità. Tutto all’epoca sembrava facile, ogni cosa si è rivelata terribilmente complicata. Spiccioli di giorni dimenticati nelle tasche, così è tramontata la sua carriera. Ogni tanto il suo nome riaffiora, due righe nella cronaca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trent'anni di Dele Alli, un ex angelo che si è perso all'inferno Leggi anche: Dele Alli ha perso 150mila euro al casinò di Londra: “Viene qui e non parla con nessuno, è triste” L’ex poco rimpianto. Dele Alli, notte fonda. Si scatena al casinò e perde 150mila euroDal calcio al poker, dalla fallimentare (ma dorata) esperienza col Como al vecchio vizio del gioco d’azzardo, con perdite per complessivi 172mila... Betrayed by 2 beauties he made rich. Reborn, he shuns love & they regret! Temi più discussi: Gioco del Ponte, presentati 59 nuovi costumi; I trent'anni della birra artigianale in Italia, tra storia e futuro; 30 anni di memoria: Lexar e la Nazionale di calcio argentina, due storie costruite per durare; Mammiferi terrestri nelle grotte del Meghalaya: evidenze da oltre trent’anni di esplorazioni. Dele Alli, che fine ha fatto dopo il Como: perde quasi 30mila euro a notte giocando a poker al casinòNon c’è pace per Dele Alli, ex centrocampista del Tottenham con una brevissima esperienza nel Como. L’ex centrocampista inglese, svincolato, è tornato in Inghilterra con la speranza di trovare una ... corriere.it Che fine ha fatto Dele Alli dopo l’esperienza al Como: il Tottenham gli offre una possibilitàDele Alli si sta allenando nel centro sportivo del Tottenham. Il club londinese, che aveva lanciato il centrocampista, gli tende una mano per consentirgli di ritrovare la condizione fisica. Leggi ... fanpage.it Quanto fa male vedere queste cose ©Sebastian Frej ©Simon Stacpoole #calcio #football #delealli - facebook.com facebook