Dele Alli ha perso 150mila euro al casinò di Londra | Viene qui e non parla con nessuno è triste

Dele Alli ha perso 150 mila euro in due settimane in un casinò di Londra. L’ex calciatore, ora svincolato, si presenta spesso al locale, ma evita di parlare con gli altri clienti. La sua presenza nel casinò ha attirato l’attenzione, soprattutto per il modo in cui si comporta: silenzioso e triste. La perdita di così tanto denaro e il suo atteggiamento solitario fanno pensare che il periodo difficile non sia ancora finito per lui.

Dopo la fine dell'avventura con il Como Dele Alli è ancora svincolato. Frequenta assiduamente un casinò nel centro di Londra dove ha persona una grande somma di denaro nel giro di due settimane.

