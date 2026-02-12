L’ex poco rimpianto Dele Alli notte fonda Si scatena al casinò e perde 150mila euro

L’ex calciatore Dele Alli si è scatenato al casinò, perdendo 150mila euro in una sola notte. Dopo aver lasciato il calcio, ha tentato la fortuna con il poker, ma anche questa volta i risultati sono stati disastrosi. In pochi giorni, ha accumulato perdite per oltre 170mila euro, tra attività di gioco e fallimentare esperienza con il Como.

Dal calcio al poker, dalla fallimentare (ma dorata) esperienza col Como al vecchio vizio del gioco d’azzardo, con perdite per complessivi 172mila euro in pochi giorni. Non c’è pace per Dele Alli, l’ex centrocampista del Tottenham e della formazione lariana finito spesso sotto i riflettori per vicende extracalcistiche. Dopo aver chiuso la breve parentesi in riva al lago è tornato in patria aggrappandosi alla speranza di ottenere un altro contratto ma attualmente è ancora svincolato. Nel frattempo, però, secondo quanto riferito dalla stampa inglese, il calciatore ha perso le sue partite su un altro tavolo verde, giocando a poker al Victoria Casinò di Londra per diversi giorni e rimettendoci un bel po’ di soldi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’ex poco rimpianto. Dele Alli, notte fonda. Si scatena al casinò e perde 150mila euro Approfondimenti su Dele Alli Dele Alli ha perso 150mila euro al casinò di Londra: “Viene qui e non parla con nessuno, è triste” Dele Alli ha perso 150 mila euro in due settimane in un casinò di Londra. Roma, rimpianto Diablito: Echeverri gioca poco al Leverkusen Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Dele Alli Argomenti discussi: Gol, ricordi e un filo di rimpianto. Prima volta da ex per Gaddini: Adrenalina bella; Olimpiadi invernali 2026, l'orgoglioso rimpianto del Movimento 5 stelle; Viviano: In panchina all'Arsenal puzzavo di vodka. L'Inter? Il mio rimpianto; Antonio Di Pietro: Nessun rimpianto su Mani Pulite. Ora voto sì al referendum. Viviano ricorda: All’Arsenal puzzavo di vodka. L’Inter? Resta un rimpiantoEmiliano Viviano racconta il retroscena shock dell’Arsenal: puzzavo di vodka. Tra aneddoti, autocritica e il rimpianto Inter, la sua verità senza filtri. msn.com Star Wars, l'ex presidente di Lucasfilm ha un rimpianto e riguarda Solo: A Star Wars StoryEx presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy ha confessato in una recente intervista di avere un unico rimpianto e riguarda Star Wars. Produttrice cinematografica e conosciuta negli ultimi anni come ... comingsoon.it Dele Alli in un tunnel senza fine dopo Como: perde quasi 30mila euro a notte giocando a poker al casinò x.com Il nome di Dele Alli è tornato a scuotere il mondo del calcio, ma ancora una volta il pallone non c’entra. Oggi Dele ha 29 anni e si ritrova senza una squadra. Le parentesi al Como e all’Everton sono state ombre di ciò che poteva essere. La realtà è che non cal - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.