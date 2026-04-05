Pasqua di sangue a Milano | tre persone accoltellate in strada

A Milano, nel quartiere di Villa San Giovanni, tre persone sono state ferite con coltellate in strada nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile, giornata di Pasqua. Due uomini e una donna sono stati colpiti in via Lucio Giunio Columella. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e i soccorsi hanno portato le vittime in ospedale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

È successo nella serata di domenica 5 aprile. Sul posto i carabinieri e il 118 Due uomini e una donna sono stati accoltellati in via Lucio Giunio Columella a Milano (zona Villa San Giovanni) nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile, giornata di Pasqua. Nessuno di loro, fortunatamente, versa in gravi condizioni. I contorni di quanto accaduto non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Tutto è accaduto poco dopo le 19, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Stando a quanto finora appreso a rimanere feriti sono stati una donna di 32 anni, un uomo di 46 e un 54enne. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e due automediche. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Realizzano strada all’interno di uliveti: denunciate tre personeTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo... Leggi anche: Sequestrata e torturata in uno scantinato dall'ex fidanzato e tre ragazzine: 15enne riesce a scappare, trovata in strada ricoperta di sangue Temi più discussi: Pasqua 2026 Gli auguri del Vescovo; Ucraina, vigilia di sangue per Pasqua: raid russo su un mercato; Pasqua di solidarietà, al fianco dei pazienti negli ospedali di Roma; Pasqua di sangue: morto un 27enne sulla strada. Pasqua di sangue a Milano: tre persone accoltellate in stradaDue uomini e una donna sono stati accoltellati in via Lucio Giunio Columella a Milano (zona Villa San Giovanni) nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile, giornata di Pasqua. Nessuno di loro, ... milanotoday.it Pasqua di sangue a Beirut, Israele bombarda palazzina a Jnah: Civili uccisi senza preavvisoLibano, raid su Beirut e aiuti umanitari bloccati: a Pasqua l’esercito israeliano intensifica gli attacchi al sud e sulla capitale ... fanpage.it La foto di questa Pasqua facebook A Treviso Pasqua di solidarietà per 90 senzatetto e persone in difficoltà. La Casa della Carità è da anni punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto alimentare, con un alto numero di pasti serviti quotidianamente grazie ai numerosi volontari. x.com