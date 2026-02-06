Scuola e volontari scout si prederanno cura dei tre orti urbani affidati dal Comune di Tuglie

A Tuglie, scuole e volontari scout si prenderanno cura di tre orti urbani messi a disposizione dal Comune. Il progetto “Orti di Puglia” sta diventando realtà, dopo l’annuncio dello scorso anno. Ora i cittadini si organizzano per coltivare e curare i terreni, coinvolgendo attivamente la comunità locale.

TUGLIE – Prende corpo in quel di Tuglie il progetto degli "Orti di Puglia", annunciato lo scorso anno, e affidati alla gestione della comunità cittadina attraverso l'interessamento di scuole, associazioni e volontari. Nei giorni scorsi nell'aula consiliare, alla presenza del sindaco Silvia Romano, si è proceduto con l'affidamento ufficiale e alla sottoscrizione degli accordi con i referenti dell'istituto comprensivo Tuglie-Collepasso e del Gruppo scout Tuglie 1. A loro sono stati affidati tre orti urbani realizzati dal Comune di Tuglie nell'ambito dell'avviso pubblico promosso dalla Regione Puglia.

