Abbandono illegale di rifiuti installate 4 nuove telecamere

In risposta al problema dell’abbandono illegale di rifiuti, a Nocera Inferiore sono state installate tre delle quattro nuove telecamere di videosorveglianza ambientale previste. Questa misura mira a monitorare e prevenire comportamenti illeciti, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla tutela del decoro urbano. Le telecamere rappresentano uno strumento strategico per rafforzare le attività di controllo e garantire un uso responsabile delle aree pubbliche.

A seguito dell'attività condotta dalla Polizia Municipale a Nocera Inferiore, sono state installate 3 delle 4 nuove postazioni di videosorveglianza ambientale previste sul territorio comunale. I dispositiviLe telecamere, posizionate nei punti più critici individuati grazie all'attività congiunta.

