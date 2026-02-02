A Francavilla pugno duro contro l' abbandono dei rifiuti telecamere nei punti più critici

Questa mattina a Francavilla al Mare si è tenuto un vertice per affrontare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. La sindaca Luisa Russo ha convocato una riunione con assessore, polizia locale, dirigenti e funzionari per pianificare misure più dure. Tra le soluzioni, l’installazione di telecamere nei punti più critici della città. L’obiettivo è controllare meglio le zone a rischio e far rispettare le regole.

La ditta Cosvega by Rieco ha presentato al Comune una relazione in cui ha indicato le aree maggiormente soggette al fenomeno dell'abbandono indiscriminato Vertice contro l'abbandono di rifiuti, nella mattinata di lunedì 2 febbraio, a Francavilla al Mare. "Abbiamo acquisito una relazione dettagliata da parte della ditta Cosvega by Rieco - spiega Russo - nella quale sono state individuate le aree maggiormente soggette al fenomeno dell'abbandono indiscriminato". Gli interventi saranno attuati per step e interesseranno in particolare viale Monte Sirente, via Monte Velino, contrada Coderuto, contrada Valle Vaccaro, contrada Fontechiaro, Valle Anzuca (ingresso TikiTaka Village), via dei Marrucini".

