pisa di malen in peggio tripletta olandese contro la roma nerazzurri ancora ko

Il Pisa subisce una pesante sconfitta contro l’undici olandese, che segna una tripletta. La squadra nerazzurra incassa tre reti in tre minuti e altrettante in circa quarantacinque. La partita si conclude con una sconfitta netta, evidenziando le difficoltà attuali del club. La squadra sembra aver perso compattezza e determinazione, evidenziando un calo nelle prestazioni rispetto alle precedenti uscite.

Pisa, 10 aprile 2026 – Tre minuti per perdere, una quarantina per capitolare. Il Pisa non c’è più. Non è più neppure una faccenda tecnica (lo è stato a lungo, beninteso); ora è anche una questione mentale: non sussiste più neppure la forza – o la voglia? – di lottare. Che la Roma vinca l’Olimpico, ci sta: che il Pisa perda la terza partita di fila – settima su otto –, in questo modo, non è ammissibile. E forse è proprio questa la questione centrale: essersi abituati a prendere sberle senza quasi alzare un dito per rispondere. È la resa. Non è chiaro se la panchina di Oscar Hiljemark sia a rischio – anche perché oggi chi andresti a prendere al suo posto oggi? – quel che è certo è che siamo di fronte all’ennesimo flop. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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