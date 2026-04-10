Pennabilli RN morto il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio aperto fascicolo per omicidio colposo

Nella notte tra giovedì e venerdì, un ragazzo di 12 anni ha perso la vita dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, in provincia di Rimini. Poche ore prima, i medici avevano dichiarato la morte cerebrale del ragazzo. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Il 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella notte il 12enne rimasto coinvolto nel grave incidente in un hotel di Pennabilli, in provincia di Rimini. Il ragazzo, dopo essere stato risucchi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pennabilli (RN), morto il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, aperto fascicolo per omicidio colposo Pennabilli (RN), morte cerebrale per il 12enne risucchiato dall'idromassaggio in hotel, aperto fascicolo per omicidio colposoDichiarata la morte cerebrale del 12enne risucchiato nella spa a Pennabilli: indagini per omicidio colposo e verifiche sui sistemi di sicurezza della... Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggioSi spengono definitivamente le speranze per il bambino di 12 anni, originario di Ascoli Piceno, rimasto bloccato dal risucchio di un bocchettone di... È morto il 12enne risucchiato dal bocchettone di un idromassaggio: sì all'espianto degli organi Temi più discussi: Risucchiato dalla vasca idromassaggio a Pennabilli vicino Rimini muore a 12 anni, aperta indagine per omicidio; È clinicamente morto il ragazzino risucchiato dalla vasca idromassaggio; Bambino risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, dichiarata la morte cerebrale; Intrappolato a 12 anni nella vasca idromassaggio dell’hotel di Pennabilli: è gravissimo. Via all’inchiesta. Morto il dodicenne risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio. Sì all’espianto degli organiMatteo Brandimarti era in vacanza a Pennabilli con la famiglia. Estratto dall’acqua non aveva mai ripreso conoscenza e giovedì pomeriggio era stata dichiarata ... bologna.repubblica.it Rimini, dichiarato morto il 12enne risucchiato in bocchettone idromassaggioÈ stato dichiarato morto nella notte il 12enne risucchiato da un bocchettone di una ... msn.com È stato dichiarato il decesso di Matteo Brandimarti, il 12enne ricoverato all’ospedale Infermi di Rimini che era rimasto incastrato nel bocchettone di aspirazione di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, dove si trovava in vacanza con i genitori e gli - facebook.com facebook Parlano le agostianine di Pennabilli, uno dei monasteri del Mediterraneo impegnati costantemente nella preghiera per la pace: «Il primo passo è trovare unità dentro di sé». Leggi l'articolo di Irene Funghi buff.ly/mbytQbA x.com