A Rimini è stata dichiarata la morte cerebrale di un bambino di 12 anni originario di Ascoli Piceno, dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio. Il ragazzo era rimasto sott’acqua per circa cinque minuti prima di essere soccorso. Le condizioni sono risultate irreversibili nelle ore successive, portando alla definitiva constatazione della morte cerebrale.

Si spengono definitivamente le speranze per il bambino di 12 anni, originario di Ascoli Piceno, rimasto bloccato dal risucchio di un bocchettone di una vasca idromassaggio rimanendo sott’acqua per quasi cinque minuti: nelle scorse ore è stata dichiarata la morte cerebrale. I macchinari che lo tengono in vita all’ospedale Infermi di Rimini saranno staccati. Cosa è successo nel giorno di Pasqua. Dopo quattro giorni di lotta tra la vita e la morte, dunque, si spegne la speranza, per famiglia e medici, di poter vedere il ragazzino fuori pericolo. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime al punto che è stato necessario l’intervento di un elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio

Rimini, dichiarata la morte cerebrale del 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotelNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a...

Dichiarata la morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della piscina a RiminiÈ stata dichiarata la morte cerebrale per il bambino di 12 anni rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio di un hotel termale a...

Dichiarata morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio

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All'ospedale Infermi di Rimini è stata dichiarata la morte cerebrale del dodicenne di San Benedetto del Tronto rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli, nel Riminese. Il ragazzino era ricoverato in rianimazione da quattro - facebook.com facebook

Risucchiato dall'idromassaggio a Pennabilli (Rimini), dichiarata la morte cerebrale del dodicenne: era con la famiglia in un hotel x.com