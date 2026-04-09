Dichiarata la morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della piscina a Rimini

È stato dichiarato il decesso cerebrale di un ragazzo di 12 anni che è rimasto intrappolato sotto l’acqua in una vasca idromassaggio di un hotel termale nella zona di Pennabilli, nel Riminese. Il bambino si trovava in compagnia dei genitori e degli zii durante le festività pasquali. L’incidente è avvenuto all’interno della struttura ricettiva, causando il ricovero e le successive valutazioni mediche.

È stata dichiarata la morte cerebrale per il bambino di 12 anni rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio di un hotel termale a Pennabilli, nel Riminese, dove si trovava insieme ai genitori e agli zii per la Pasqua. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Incidente in piscina, 12enne risucchiato dal bocchettone: lotta tra la vita e la morteMinorenne in condizioni gravissime dopo aver rischiato di annegare in una piscina. Rimini, risucchiato dal bocchettone della piscina: bambino di 12 anni è gravissimoLa mattina di Pasqua si è trasformata in una tragedia sfiorata in un centro termale della Valmarecchia, dove un bambino di 12 anni è stato... Temi più discussi: Malore nella notte, dichiarata la morte cerebrale per il giornalista lodigiano Roberto Arditti; Prelievi di organo, a Sondrio primo intervento a cuore fermo; Roberto Arditti, dichiarata la morte cerebrale: via libera alla donazione degli organi; Giornalisti, morte cerebrale per Roberto Arditti. In grave condizioni l'autore di Porta a Porta e tra i protagonisti dell'Expo 2015. San Benedetto, risucchiato dall'idromassaggio: dichiarata la morte cerebrale del ragazzino di 12 anniSAN BENEDETTO - È stata dichiarata la morte cerebrale del ragazzino di 12 anni di San Benedetto risucchiato dalla vasca dell'idromassaggio in ... msn.com Pennabilli, tragedia nella vasca idromassaggio: morte cerebrale per il 12enneSono purtroppo svanite le speranze per il giovane di appena 12 anni che la mattina della domenica di Pasqua è stato vittima di un tragico incidente ... corriereromagna.it Risucchiato dall'idromassaggio a Pennabilli (Rimini), dichiarata la morte cerebrale del dodicenne: era con la famiglia in un hotel x.com L'istanza presentata dal ministero della Giustizia perché la ong venga dichiarata "organizzazione terroristica". La ong: "Nessuno di noi si fa illusioni, l’esito sarà uno e uno soltanto", è "l’ennesimo tentativo di terrorizzare chiunque la pensi diversamente nel Pae - facebook.com facebook