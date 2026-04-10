Ragazza accusa 3 ex calciatori del Bra di stupro foto e video nella chat di squadra | lei tenta il suicidio

Una giovane donna ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale di gruppo da parte di tre ex calciatori della squadra locale. La ragazza ha condiviso foto e video nelle chat di squadra, e successivamente ha tentato il suicidio. Le indagini sono in corso e coinvolgono i tre ex calciatori, mentre la vittima sta ricevendo assistenza. La procura ha aperto un fascicolo per approfondire i fatti.

Una ragazza di 20 anni ha accusato di violenza sessuale di gruppo e condivisione di materiale intimo non consensuale tre ex calciatori del Bra. Si tratta di Fausto Perseu, Alessio Rosa e Christ Jesus Mawete. Ci sarebbe un video, condiviso nella chat della squadra. La violenza sarebbe avvenuta lo scorso 30 maggio, quando i calciatori si sono ritrovati a festeggiare la conquista della promozione in Serie C. La giovane ha tentato più volte di togliersi la vita dopo l’episodio. L'accusa di violenza di gruppo Il racconto durante l'incidente probatorio Accusa e difesa a confronto Giovane in ospedale: la denuncia La posizione di Bra e Livorno L’accusa di violenza di gruppo Una giovane ragazza di 20 anni ha accusato tre ex calciatori del Bra di violenza sessuale di gruppo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ragazza accusa 3 ex calciatori del Bra di stupro, foto e video nella chat di squadra: lei tenta il suicidio La ragazza che accusa tre calciatori di stupro a BraA Bra in provincia di Cuneo tre calciatori sono accusati di aver violentato una ragazza di venti anni, studentessa universitaria torinese. "Stupro di gruppo durante la festa per la promozione in C”. Tre ex calciatori del Bra a processo. La procura: i video inviati alla chat di squadraTorino, 10 aprile 2026 – Violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa universitaria di 20 anni. Temi più discussi: Stuprata dopo la festa per la Serie C: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio; La ragazza che accusa tre calciatori di stupro a Bra; Addio all’ex magistrato Calogero, fu il simbolo delle inchieste sulle Br; Elisabetta Gregoraci, weekend d'amore a Portofino col nuovo fidanzato (di 28 anni). Chi è Ludovico Patti. Ragazza accusa 3 ex calciatori del Bra di stupro, foto e video nella chat di squadra: lei tenta il suicidioAccusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 20enne: tre ex calciatori del Bra indagati. Il racconto nell'incidente probatorio ... virgilio.it Stupro di gruppo durante festa promozione del Bra, una 20enne accusa tre ex calciatori. Il Club: Estranei ai fattiA quasi un anno di distanza dai festeggiamenti per vittoria del campionato, la procura di Asti apre l'indagine dopo che una studentessa universitaria ha accusato tre giocatori per stupro ... rivieraoggi.it Tre ex giocatori del Bra sono accusati di violenza sessuale di gruppo, uno anche di revenge porn, ai danni di una ragazza. L’inchiesta è stata condotta dalla procura di Asti dopo la denuncia di una studentessa universitaria. Tra gli indagati c’è anche Alessio R - facebook.com facebook Violenza di gruppo, Bra sotto choc. Il club: “Se fatti accertati, meritano la più ferma condanna” x.com