Nella Roma, tre allenatori inizialmente avevano declinato l’offerta di sedersi sulla panchina giallorossa. Successivamente, è stato scelto l’attuale tecnico. In un’intervista, l’ex allenatore ha parlato di un sondaggio condotto in passato per un giocatore, senza entrare nel dettaglio. La decisione finale è arrivata dopo diverse valutazioni, senza altri nomi ufficializzati pubblicamente.

“Avevamo una lista di 5-6 allenatori. Tre non sono voluti venire, poi la società ha scelto Gasperini”. Tra le tante puntualizzazioni di Claudio Ranieri arrivate ieri nel pre-partita di Roma-Pisa c’è anche il riferimento alla scelta del tecnico fatta ad inizio stagione. Che poi è una delle frasi che sta facendo discutere di più nella Capitale, dal fischio finale della vittoria per 3-0 ottenuta dalla Roma contro i toscani di Oscar Hiljmark. Ma chi erano i tre allenatori contattati dalla Roma prima di arrivare a scegliere poi Gian Piero Gasperini? Su uno non c’è possibilità di errore ed è Cesc Fabregas, che la Roma ha trattato a lungo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Tre allenatori non sono voluti venire, poi abbiamo scelto Gasp": Roma, ecco chi ha detto no

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Temi più discussi: Chi sono i tre allenatori che hanno detto no alla Roma prima di Gasperini: due sono sicuri, il terzo...; Ranieri sfiducia Gasp: Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha scelto lui; Ranieri, che botte: Ho scelto 6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha preso Gasp; Gli italiani che andranno ai Mondiali nonostante l'esclusione dell'Italia, da Ancelotti agli arbitri.

Tre allenatori non sono voluti venire, poi abbiamo scelto Gasp: Roma, ecco chi ha detto noDietro le parole di Ranieri sulla scelta dell'allenatore giallorosso: un sondaggio era stato fatto per Fabregas, ... gazzetta.it

Ranieri: In tre hanno rifiutato prima di Gasperini. Ecco i nomi degli allenatoriRanieri svela i retroscena sulla scelta dell’allenatore: Gasperini non era tra le prime opzioni, mentre emergono i nomi valutati dalla società ... siamolaroma.it

Dice Ranieri: "Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti". Ma chi sono questi profili che hanno declinato la panchina giallorossa Ecco la risposta #ASRoma #RomanewsEU #Ranieri #Gasperini - facebook.com facebook

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