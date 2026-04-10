Claudio Ranieri ha commentato le dichiarazioni di Gasperini, che aveva espresso insoddisfazione riguardo alla scelta dell’allenatore. Ranieri ha spiegato di aver preso in considerazione diversi candidati, tra cui cinque o sei, ma tre di loro non erano disponibili. Ha anche affermato che la decisione finale è stata presa dalla società, che ha optato per Gasperini. La discussione si è protratta dopo un certo tempo, con Ranieri che ha deciso di rispondere pubblicamente.

Ci ha messo un po’, Claudio Ranieri. Poi ha deciso di rispondere alle lamentele di Gasperini. E ha detto quel che doveva. L’ha messo a posto, per dirla brutalmente. “Quando sei un allenatore vedi la preparazione fisica, fai i cambi. da advisor stai al tuo posto e quando vieni interpellato dalla società dici la tua. Io sono senior advisor della proprietà, non di Gasperini. Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all’Atalanta: partire con i giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Ho smesso di allenare per questo, se dobbiamo perdere un anno di costruzione lo faccio volentieri”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ranieri affonda Gasperini: “Io scelsi 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha scelto lui”

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