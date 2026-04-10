Ranieri affonda Gasperini | Io scelsi 5-6 allenatori tre non sono venuti La società ha scelto lui
Claudio Ranieri ha commentato le dichiarazioni di Gasperini, che aveva espresso insoddisfazione riguardo alla scelta dell’allenatore. Ranieri ha spiegato di aver preso in considerazione diversi candidati, tra cui cinque o sei, ma tre di loro non erano disponibili. Ha anche affermato che la decisione finale è stata presa dalla società, che ha optato per Gasperini. La discussione si è protratta dopo un certo tempo, con Ranieri che ha deciso di rispondere pubblicamente.
Ci ha messo un po’, Claudio Ranieri. Poi ha deciso di rispondere alle lamentele di Gasperini. E ha detto quel che doveva. L’ha messo a posto, per dirla brutalmente. “Quando sei un allenatore vedi la preparazione fisica, fai i cambi. da advisor stai al tuo posto e quando vieni interpellato dalla società dici la tua. Io sono senior advisor della proprietà, non di Gasperini. Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all’Atalanta: partire con i giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Ho smesso di allenare per questo, se dobbiamo perdere un anno di costruzione lo faccio volentieri”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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