Un ex allenatore e ora consulente di una squadra di calcio ha criticato pubblicamente il suo ex collega, sostenendo che tre allenatori prima di lui avevano rifiutato il ruolo. Ha anche affermato che il tecnico attuale ha approvato alcuni acquisti effettuati dalla società. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista, in cui il consulente ha spiegato le motivazioni della scelta di questo allenatore per il suo incarico.

Il clima non è proprio dei più sereni a Roma. A confermarlo le parole di Claudio Ranieri che ha voluto lanciare un messaggio preciso Gian Piero Gasperini. Il senior advisor giallorosso, infatti, ha risposto alle indicazioni del tecnico date ieri in conferenza stampa. E sono frecciate precise. "Il bilancio lo farò alla fine. Quando sei un allenatore vedi la preparazione fisica, fai i cambi. da advisor stai al tuo posto e quando vieni interpellato dalla società dici la tua. Io sono senior advisor della proprietà, non di Gasperini”, esordisce Ranieri. Che poi rincara la dose classificando di fatto Gasp come la quarta scelta dell’estate: ”Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ranieri, bordate a Gasp: "Tre allenatori prima di lui hanno rifiutato. Poi ha avallato i nostri acquisti"

Ranieri, bordate a Gasperini: "Lui ha avallato tutti i nostri acquisti, non solo Malen e Wesley"Prima di Roma-Pisa ha parlato Ranieri, replicando in modo netto alla conferenza di ieri di Gasperini: “Tutti i giocatori sono stati visionati e...

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Ranieri, che frecciate a Gasperini: «Avevamo scelto altri allenatori. Non sono il suo senior advisor, pronto a farmi da parte. Il mercato? Fatto quello che voleva»Il clima non è proprio dei più sereni a Roma. A confermarlo le parole di Claudio Ranieri che ha voluto lanciare un messaggio preciso Gian Piero Gasperini. Il senior ... leggo.it