Travolto dalla motozappa mentre lavora il terreno | paura per un 77enne

Un uomo di 77 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre lavorava nel suo terreno. Mentre si dedicava alle consuete attività, è stato investito da una motozappa, provocando momenti di apprensione. L'episodio si è verificato nel corso di un pomeriggio tranquillo, senza preavviso, e ha attirato l'attenzione dei presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza all'anziano.

Stava lavorando il suo terreno come tante altre volte, ma un attimo di distrazione ha trasformato un pomeriggio tranquillo in un episodio di grande paura. È accaduto ieri intorno alle 15 a Cassino, in via Sant’Antonino, dove un uomo di 77 anni è rimasto ferito mentre utilizzava una motozappa. Da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Travolto dalla motozappa. Grave 57enne a CostanoBASTIA UMBRA – Incidente con la motozappa nel pomeriggio di ieri, interviene l’elisoccorso Nibbio per trasportare in il ferito in ospedale, al Santa... La gamba gli va sotto alla motozappa mentre lavora i campi a Collecorvino, grave un uomo: arto quasi amputatoUn anziano che stava lavorando in un terreno agricolo di Collecorvino è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente avvenuto intorno alle ore... Argomenti più discussi: Travolto dalla motozappa mentre lavora il terreno: paura per un 77enne; Travolto dalla Motozappa; Si ribalta con il trattore e resta schiacciato, muore un anziano: inutili i soccorsi; Incidenti sul lavoro: schiacciato da un escavatore, muore operaio. Cinquantenne perde la vita precipitando dal tetto. Travolto dalla motozappa. Grave 57enne a CostanoBASTIA UMBRA – Incidente con la motozappa nel pomeriggio di ieri, interviene l’elisoccorso Nibbio per trasportare in il ferito in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Perugia, in codice ... lanazione.it #Alcaraz risponde a #Sinner: travolto Bublik, anche lo spagnolo in semifinale a Montecarlo x.com TRAVOLTO DA UN ALBERO MENTRE PESCA: Vigile del fuoco muore a 38 anni | CHI ERA --> https://www.nordest24.it/treviso-pietro-monici-morto-albero-botteniga - facebook.com facebook