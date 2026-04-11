Travolto dalla motozappa mentre lavora il terreno | paura per un 77enne

Da frosinonetoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 77 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre lavorava nel suo terreno. Mentre si dedicava alle consuete attività, è stato investito da una motozappa, provocando momenti di apprensione. L'episodio si è verificato nel corso di un pomeriggio tranquillo, senza preavviso, e ha attirato l'attenzione dei presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza all'anziano.

Stava lavorando il suo terreno come tante altre volte, ma un attimo di distrazione ha trasformato un pomeriggio tranquillo in un episodio di grande paura. È accaduto ieri intorno alle 15 a Cassino, in via Sant’Antonino, dove un uomo di 77 anni è rimasto ferito mentre utilizzava una motozappa. Da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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