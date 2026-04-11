Trattore si ribalta nelle campagne di Fumone | la vittima è Mario Lormini

Un uomo di 87 anni residente ad Alatri è morto ieri pomeriggio in un incidente agricolo nelle campagne di Fumone. Secondo quanto si è appreso, il trattore su cui viaggiava si è ribaltato, provocando il tragico esito. La vittima è stata trovata priva di vita sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Si chiamava Mario Lormini, aveva 87 anni ed era residente ad Alatri, l’uomo che ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un tragico incidente agricolo avvenuto nelle campagne di Fumone. L’anziano era alla guida di un trattore lungo la via vicinale Casette quando, per cause ancora in fase di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Tragedia nelle campagne di Grosseto: 83enne muore dopo essere finito con il trattore nella piscina dell’agriturismoABBONATI A DAYITALIANEWS Molto probabilmente, un malore improvviso mentre lavorava nei campi Un drammatico incidente si è verificato nelle campagne... Castellaneta, trattore si ribalta nei campi: muore agricoltore di 82 anniTarantini Time QuotidianoUn uomo di 82 anni è morto nella tarda mattinata nelle campagne di Castellaneta dopo un grave incidente agricolo avvenuto in... Temi più discussi: Trattore si ribalta nelle campagne di Fumone: la vittima è Mario Lormini; Fumone. Si ribalta con il trattore: muore un anziano; Si ribalta con il trattore e resta schiacciato, muore un anziano: inutili i soccorsi; Mario Lormini e Gino Santoro, due anziani morti in meno di 24 ore sulle strade della Ciociaria: tragico bilancio. Si ribalta con il trattore: muore un anzianoNon ce l'ha fatta l'uomo coinvolto in un incidente agricolo nel pomeriggio di oggi. L'anziano era alla guida di un trattore che si è ribaltato. L'ottantasettenne è rimasto incastrato sotto il mezzo, r ... ciociariaoggi.it Tragedia a Fumone: trattore si ribalta, muore un 87enne di AlatriDrammatico incidente nel pomeriggio di oggi lungo la strada Vicinale Casette, nel territorio di Fumone. Intorno alle ore 16:30, un trattore agricolo, condotto da un uomo di 87 anni residente ... ilmessaggero.it