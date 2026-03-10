Nella tarda mattinata di oggi, un agricoltore di 82 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nei campi di Castellaneta, in contrada Gaudella. Secondo quanto riferito, il trattore si è ribaltato durante le operazioni agricole, provocando il decesso dell’uomo. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi del caso.

Tarantini Time Quotidiano Un uomo di 82 anni è morto nella tarda mattinata nelle campagne di Castellaneta dopo un grave incidente agricolo avvenuto in contrada Gaudella. Secondo le prime informazioni, l’anziano stava lavorando nei terreni agricoli alla guida del proprio trattore quando il mezzo, per ragioni ancora da chiarire, si è improvvisamente ribaltato. L’uomo sarebbe rimasto coinvolto nel capovolgimento del veicolo e per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. L’allarme è scattato poco dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i tecnici dello Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) e i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nei primi rilievi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Castellaneta, trattore si ribalta nei campi: muore agricoltore di 82 anni

