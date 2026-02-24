Trasporti due mesi di lavori sulla tratta Empoli-San Romano | le contromisure di Regione Rfi e Trenitalia

La Regione, Rfi e Trenitalia hanno annunciato due mesi di lavori sulla tratta Empoli-San Romano, causati da interventi di manutenzione programmata. La decisione mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio ferroviario, coinvolgendo modifiche temporanee alle corse e servizi sostitutivi. Durante una videoconferenza, i rappresentanti delle autorità hanno illustrato le misure adottate per ridurre i disagi ai pendolari e garantire una mobilità più affidabile. I lavori inizieranno a breve e coinvolgeranno diversi treni quotidiani.

EMPOLI – La programmazione dei prossimi interventi strutturali sulla rete ferroviaria toscana è stata al centro di un tavolo istituzionale tenutosi questa mattina in videoconferenza. Il vertice, il primo specificamente dedicato alla direttrice Firenze-Empoli-Pisa, è stato convocato dall'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Filippo Boni, per coordinare la gestione di una fase logistica particolarmente complessa. All'incontro hanno preso parte i vertici tecnici di RFI e Trenitalia, i rappresentanti della Città Metropolitana di Firenze, della Provincia di Pisa, dei Comuni interessati dal tracciato e i consiglieri regionali del territorio.