Ancora trasferimenti di richiedenti asilo dal Porto vecchio

Questa mattina, i richiedenti asilo sono stati trasferiti ancora una volta dal Porto vecchio. La scena si è svolta sotto gli occhi di tutti, con poche novità rispetto agli altri giorni. La Croce Rossa ha allestito un gazebo, mentre la polizia locale ha delimitato l’area con nastri bianco e rosso, segnando il punto in cui si sono svolte le operazioni. La situazione rimane tesa e silenziosa, senza grandi cambiamenti o annunci ufficiali.

Le uniche novità rispetto all'ennesimo trasferimento di richiedenti asilo di questa mattina sono due: la presenza del gazebo della Croce Rossa e la delimitazione, con tanto di nastro bianco e rosso della polizia locale, dell'area della pensilina utilizzata per lo svolgimento delle operazioni. L'attività, che coinvolge oltre un centinaio di migranti, la maggior parte di origine nepalese, è coordinata dalla prefettura di Trieste. Sul posto la polizia di Stato, la guardia di finanza, la polizia locale, i carabinieri, personale della questura in borghese e dell'Unhcr.

