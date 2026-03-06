Bollette luce e gas il triste record di Parma | 2.500 euro a famiglia spesa più alta in Emilia-Romagna nel 2025

Nel 2025, le famiglie di Parma hanno registrato le spese più alte in Emilia-Romagna per luce e gas, con una media complessiva di circa 2.500 euro per famiglia. Secondo un’analisi di Facile.it, in questa provincia le utenze nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno portato a una spesa media di 758 euro solo per la luce, contribuendo a un costo totale che supera di gran lunga la media regionale.

L'analisi di Facile.it: 758 euro per la bolletta della luce e 1.726 euro per quella del gas Ssecondo l'analisi di Facile.it, in provincia di Parma nel 2025 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 758 euro per la bolletta della luce e 1.726 euro per quella del gas. Parma è la provincia emiliano-romagnola dove, nel 2025, si è speso in media di più tra luce e gas. Per la bolletta del gas, invece, le province dove si è pagato di più sono state quelle di Parma (1.726 euro), Ferrara (1.655 euro) e Ravenna (1.649 euro); di contro, le aree dove si è speso di meno sono quelle di Bologna (1.

