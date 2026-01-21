Maratona chirurgica nel Policlinico di Bari | eseguiti 4 trapianti di fegato in 24 ore

Nel Policlinico di Bari si è svolta una maratona chirurgica, con quattro trapianti di fegato eseguiti in 24 ore. Gli interventi sono stati possibili grazie a tre donazioni da ospedali pugliesi e una proveniente da fuori regione, destinate a pazienti in condizioni di urgenza. Un esempio di collaborazione e tempestività nel settore sanitario regionale.

Pazienti rinati al Policlinico di Foggia: eseguiti 23 interventi in un anno nel nuovo 'Centro Trapianti di Rene'Dopo la ristrutturazione post-pandemia, il Policlinico di Foggia riprende pienamente le sue attività nel nuovo 'Centro Trapianti di Rene'.

