Trana caso della 24enne | l’inquilino è indagato per violenza sessuale

Un’indagine giudiziaria è diventata più complessa nel caso di una donna di 24 anni trovata priva di sensi in un’abitazione di Trana nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2025. L’inquilino dell’appartamento è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale. La procura ha aperto un fascicolo e sta raccogliendo elementi per approfondire quanto accaduto.

Un’indagine giudiziaria si è inasprita drasticamente per il caso della giovane di 24 anni rinvenuta priva di sensi in un’abitazione di Trana nella notte del 7 ottobre 2025. L’inquilino di 62 anni, un operaio metalmeccanico con alle spalle problemi di tossicodipendenza, è ora indagato anche per violenza sessuale, oltre alla precedente accusa di lesioni gravissime che aveva dato il via alle indagini condotte dai carabinieri sotto la direzione della sostituta procuratrice Giulia Rizzo. Dinamiche notturne e prove video a Trana. Il quadro ricostruttivo delineato dagli inquirenti sta prendendo una piega decisiva grazie ai filmati registrati da una telecamera situata vicino all’ingresso dell’appartamento coinvolto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trana, caso della 24enne: l’inquilino è indagato per violenza sessuale Leggi anche: Ragazza esanime a Trana, si aggrava l’accusa: uomo indagato per violenza sessuale, gli indizi in un video 24enne latitante per violenza sessuale sperona l'auto dei carabinieri a Brescia, folle fuga e arrestoUn giovane di 24 anni, latitante e destinatario di un provvedimento di carcerazione per violenza sessuale, è stato arrestato dai Carabinieri a... Temi più discussi: Ragazza esanime a Trana, si aggrava l’accusa: uomo indagato per violenza sessuale, gli indizi in un video; 24enne svenuta in casa a Trana, indagato per violenza sessuale l’inquilino 62enne; Trana, ragazza di 24 anni pestata brutalmente: il compagno nei guai anche per violenza sessuale. Ragazza esanime a Trana, si aggrava l’accusa: uomo indagato per violenza sessuale, gli indizi in un videoLa presunta vittima, a cui è stata asportata la milza, sarà sentita in incidente probatorio e ricorda che quella sera ci fossero più persone con lei ... torinotoday.it Barista 24enne trovata in casa agonizzante: «Mi volevano uccidere». Accusato un uomo di 59 anni, dice di essere il compagnoL'ipotesi degli inquirenti è che la serata possa essere degenerata in uno stupro di gruppo, forse facilitato dalla somministrazione di sostanze Si aggrava la posizione del 59enne accusato di aver ... leggo.it 24enne svenuta in casa a Trana, indagato per violenza sessuale l’inquilino 62enne x.com INCIDENTE: AUTO SI RIBALTA SULLA STRADA A TRANA https://www.valsusaoggi.it/incidente-auto-si-ribalta-sulla-strada-a-trana/ - facebook.com facebook