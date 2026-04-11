Ragazza esanime a Trana si aggrava l’accusa | uomo indagato per violenza sessuale gli indizi in un video

A Trana, una giovane donna è stata trovata senza vita in un appartamento nella notte tra il 6 e il 7 del mese, portando all'iscrizione nel registro degli indagati di un uomo di 62 anni. Le accuse nei suoi confronti sono state aggravate, passando da lesioni gravissime a violenza sessuale, con alcuni indizi raccolti anche attraverso un video. Restano ancora da chiarire le circostanze relative alle persone presenti in quella casa in quei momenti.

Non più solo lesioni gravissime, ma anche violenza sessuale. Mentre restano da chiarire quali e quante fossero le persone presenti in casa in quei momenti violenti, si aggrava la posizione del 62enne indagato per il caso della 24enne trovata esanime in un appartamento di Trana, la notte del 7. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Bello Figo a processo a Bergamo: una ragazza lo accusa di violenza sessuale nel 2023 (quando lei aveva 15 anni)Bergamo, 2 aprile 2026 – Bello Figo (all’anagrafe Paul Yeboah) è comparso oggi in tribunale a Bergamo imputato in un processo con l'accusa di... L’insegnante indagato per violenza sessuale sui suoi alunniViolenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di allievi: questo il reato contestato a un docente che lavora nel Novarese. Si parla di: Ragazza esanime a Trana, si aggrava l’accusa: uomo indagato per violenza sessuale, gli indizi in un video. Barista trovata in fin di vita a Trana, il sospetto dello stupro di gruppoCi sono tracce biologiche di più persone sul corpo della giovane pestata dall’operaio che ora è anche accusato di violenza sessuale ... torino.repubblica.it Trana, ragazza di 24 anni pestata brutalmente: il compagno nei guai anche per violenza sessualeC’è un nuovo punto fermo per gli inquirenti che stanno indagando sulla 24enne trovata in gravissime condizioni in un alloggio di Trana, lo scorso 7 ottobre. Un tassello che si aggiunge alla ricostruzi ... torino.corriere.it