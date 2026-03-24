A Cesena, questa mattina, un incidente ha causato la morte di un motociclista di 20 anni in via Calcinaro. L'incidente si è verificato durante le ore mattutine e ha coinvolto una sola moto, che si è scontrata con un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite sono risultate fatali per il giovane.

Un incidente mortale ha sconvolto la città di Cesena nella mattinata di oggi, quando un giovane motociclista di appena 20 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro avvenuto in via Calcinaro. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 9.15 all’altezza del civico 2094, coinvolgendo una Fiat 500 e una moto Kawasaki in un impatto che si è rivelato fatale per il ragazzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vettura stava procedendo in direzione da Martorano e si accingeva a svoltare a sinistra per entrare in un parcheggio. La moto, invece, viaggiava lungo la stessa arteria in direzione Cervese. L’impatto è avvenuto contro la fiancata destra dell’auto ed è stato definito violentissimo, tanto da sbalzare il motociclista nel fossato adiacente alla carreggiata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cesena, tragico incidente in via Calcinaro: muore motociclista di 20 anni

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