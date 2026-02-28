Lavori della variante ferroviaria Gornalunga chiusa la strada provinciale 104

La strada provinciale 104 è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare e pedonale in entrambe le direzioni tra l’intersezione con la strada statale e il punto di accesso alla variante ferroviaria

Disposta la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, della strada provinciale 104, nel tratto compreso tra l'intersezione con la S.B. n° 4 e l'intersezione con la S.S. n° 417, all'esterno del centro abitato di Catania. Il provvedimento avrà decorrenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Lavori della variante ferroviari "Gornalunga", chiusa la strada provinciale 104Disposta la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, della strada provinciale 104, nel tratto compreso...