Lavori della variante ferroviari Gornalunga chiusa la strada provinciale 104
La strada provinciale 104 nel tratto tra l’intersezione con la S. è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare e pedonale su entrambe le corsie. La chiusura è stata decisa per consentire lo svolgimento dei lavori sulla variante ferroviaria
Disposta la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, della strada provinciale 104, nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.B. n° 4 e l’intersezione con la S.S. n° 417, all’esterno del centro abitato di Catania. Il provvedimento avrà decorrenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
