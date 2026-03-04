Tragedia nei boschi Taglia un albero Colpito dal tronco muore

Un uomo stava tagliando un albero nei boschi quando il tronco ha ceduto improvvisamente, schiacciandolo e provocandone la morte sul colpo. La vittima si trovava sul posto da solo, e l’incidente è stato subito segnalato alle autorità. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La zona è stata messa in sicurezza in attesa delle indagini.

Stava tagliando una pianta, quando il tronco ha ceduto schiacciandolo e uccidendolo sul colpo. La tragedia è accaduta nella località Fornaci a Prabione di Tignale, dove ieri attorno alle 11 del mattino un uomo di 48 anni, Giorgio Demonti, ha perso la vita a causa di incidente avvenuto in un’area boschiva sita in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere con veicoli non 4x4. Secondo la prima ricostruzione dei fatti il taglialegna, residente in zona, è stato colpito da un albero. Era impegnato nelle operazioni di taglio di un albero e della vegetazione ad esso circostante. In quel momento pare che l’uomo si stesse occupando della zona attorno al tronco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

