Un bambino di un anno e mezzo è deceduto dopo essere precipitato da una finestra a Bologna. Il piccolo era stato trasportato giovedì sera al reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore, in condizioni critiche. Le autorità stanno accertando le circostanze dell’incidente. La tragedia ha suscitato grande dolore nella comunità locale.

Tragica notizia da Bologna. Non ce l’ha fattail bimbo di circa un anno e mezzo precipitato da una finestraal secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. Il piccolo era ricoverato da giovedì sera nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore, dove era giunto in gravissime condizioni. Come riportato daIl Resto del Carlino, l’incidente si era verificato lo scorso 9 aprile, mentre il bimbo si trovava in casa con la sorella di 11 anni e con altri parenti a cui era stato affidato dai genitori. A un certo puntosarebbe salito sul letto che era proprio accanto a una finestra aperta e si sarebbe arrampicato, cadendo di sotto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tragedia a Bologna, morto bimbo di un anno e mezzo precipitato da una finestra

Tragedia a Bologna, gioca vicino alla finestra e precipita: morto bimbo di un anno e mezzo dopo due giorni in ospedaleNon ce l’ha fatta il bambino di un anno e mezzo precipitato lo scorso 9 aprile da una finestra al secondo piano di un palazzo a Bologna.

Morto il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra del secondo piano a BolognaBologna, 11 aprile 2026 - Non ce l'ha fatta il piccolo precipitato dalla finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, al Pilastro.