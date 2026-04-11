Un bambino di un anno e mezzo è deceduto dopo essere caduto dalla finestra del secondo piano di un edificio in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro di Bologna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi del caso. La famiglia del piccolo è stata informata della tragica perdita, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Bologna, 11 aprile 2026 - Non ce l'ha fatta il piccolo precipitato dalla finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, al Pilastro. Troppo gravi le lesioni riportate nella caduta. Era stato portato al Maggiore e ricoverato in Rianimazione. I medici hanno fatto di tutto per salvare il piccolo, ma le sue condizioni erano disperate fin dall'inizio. E nel pomeriggio di oggi è stato dichiarato il decesso. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacabimbo-precipitato-dalla-finestra-le-b105c793 La caduta dalla finestra da una altezza di 6 metri. Il bimbo, Muhammad Salar Hussain, di origine pakistana, giovedì era in camera con la sorellina, di 11 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra del secondo piano a Bologna

Bimbo di un anno e mezzo cade dalla finestra a Bologna: è in coma al MaggioreLa caduta nel rione Pilastro: bimbo in condizioni gravissime Dramma nel pomeriggio di giovedì 9 aprile nel rione Pilastro, a Bologna, dove un bambino...

Bologna, bambino di un anno e mezzo precipita da una finestra al secondo piano: è in gravi condizioniA Bologna un bimbo di un anno e mezzo è caduto da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri.