Tra immaginazione umana e IA ’Latent Rooms’ a Rifugio Digitale

Un viaggio nelle nuove soglie espressive generate dall’incontro tra immaginazione umana e intelligenza artificiale. Nasce da qui il lavoro dell’artista Francesco D’Isa, che al Rifugio Digitale presenta la mostra ’ Latent Rooms ’ (fino al 25 aprile), a cura di Serena Tabacchi con la direzione artistica di Laura Andreini e il supporto di FinecoBank e in collaborazione con Forma Edizioni. Le opere che compongono il percorso espositivo si configurano come una poesia visiva nata da un processo dialogico con l’AI generativa. In questa ricerca, le immagini di partenza scaturiscono da una stratificazione di modelli differenti, indotti deliberatamente a deviare dall’intenzione originale e spinti verso la generazione dell’errore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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