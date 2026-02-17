Addio a Jesse Jackson icona dei diritti civili La lotta al fianco di Martin Luther King le corse per la Casa Bianca la gaffe su Obama

Da xml2.corriere.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jesse Jackson, noto attivista dei diritti civili, è deceduto oggi all’età di 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva indebolito negli ultimi anni. La sua lunga battaglia per l’uguaglianza ha portato a numerose marce e proteste, spesso accompagnate da discorsi infuocati e impegni concreti. Jackson aveva anche tentato due volte di conquistare la Casa Bianca, sfiorando il sogno di diventare il primo presidente afroamericano. Recentemente, era finito sotto i riflettori anche per una gaffe riguardante Barack Obama, che aveva attirato molta attenzione sui social.

È morto Jesse Jackson, icona dei diritti civili negli Stati Uniti. Aveva 84 anni. A dare la notizia sono stati i figli: «Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo». Questo il suo ritratto, firmato da Massimo Gaggi. Diciassette luglio 1960. Nell’America repubblicana e ancora segregazionista di Dwight Eisenhower, mentre John Kennedy, che diventerà qualche mese dopo il presidente della «nuova frontiera», è in piena campagna elettorale contro Richard Nixon, a Greenville, South Carolina, un ragazzo di 19 anni entra, insieme ad altri sette compagni, nella biblioteca comunale della città. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

addio a jesse jackson icona dei diritti civili la lotta al fianco di martin luther king le corse per la casa bianca la gaffe su obama
© Xml2.corriere.it - Addio a Jesse Jackson, icona dei diritti civili. La lotta al fianco di Martin Luther King, le corse per la Casa Bianca, la gaffe su Obama

Addio a Jesse Jackson, il reverendo afroamericano icona dei diritti civili. Fu al fianco di Martin Luther King nella celebre marcia di Selma

Jesse Jackson, noto per la sua lunga battaglia per i diritti civili, è morto oggi a 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva debilitato negli ultimi anni.

È morto Jesse Jackson, paladino dei diritti civili. Dalle battaglie vicino a Martin Luther King alle corse per la presidenza Usa

Jesse Jackson è morto a 84 anni a causa di complicazioni legate a una lunga battaglia contro una malattia cardiaca.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Crans-Montana, Cerno: Non solo le va tolta l’inchiesta, ma va fatta un’inchiesta sulla procuratrice; Le liste chiuse e i pazienti fantasma. Bologna e Parma: 1 su 100 ottiene la visita; Filo rosso Italia-Francia sui sabotaggi ai treni; Omicidio Claps, spunta il nome di Danilo Restivo dietro un femminicidio del 2002 in Regno Unito.

addio a jesse jacksonAddio a Jesse Jackson, paladino dei diritti civiliAGI - Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto all'età di 84 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in una nota pubb ... msn.com

addio a jesse jacksonAddio al reverendo Jesse Jackson: pioniere dei diritti civili e due volte candidato alla Casa BiancaÈ morto martedì 17 febbraio, all’età di 84 anni, il reverendo Jesse Jackson, storico attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato ... pupia.tv