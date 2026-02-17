Addio a Jesse Jackson icona dei diritti civili La lotta al fianco di Martin Luther King le corse per la Casa Bianca la gaffe su Obama

Jesse Jackson, noto attivista dei diritti civili, è deceduto oggi all’età di 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva indebolito negli ultimi anni. La sua lunga battaglia per l’uguaglianza ha portato a numerose marce e proteste, spesso accompagnate da discorsi infuocati e impegni concreti. Jackson aveva anche tentato due volte di conquistare la Casa Bianca, sfiorando il sogno di diventare il primo presidente afroamericano. Recentemente, era finito sotto i riflettori anche per una gaffe riguardante Barack Obama, che aveva attirato molta attenzione sui social.

È morto Jesse Jackson, icona dei diritti civili negli Stati Uniti. Aveva 84 anni. A dare la notizia sono stati i figli: «Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo». Questo il suo ritratto, firmato da Massimo Gaggi. Diciassette luglio 1960. Nell'America repubblicana e ancora segregazionista di Dwight Eisenhower, mentre John Kennedy, che diventerà qualche mese dopo il presidente della «nuova frontiera», è in piena campagna elettorale contro Richard Nixon, a Greenville, South Carolina, un ragazzo di 19 anni entra, insieme ad altri sette compagni, nella biblioteca comunale della città.