‘Toscana Pride’ 2026 a Grosseto scelta la Maremma

Nel 2026 il Toscana Pride si svolgerà a Grosseto, nella zona della Maremma. La manifestazione, dedicata ai diritti delle persone Lgbtqia+, si sposterà di anno in anno tra diverse città toscane. La scelta di Grosseto come sede ufficiale è stata annunciata recentemente, segnando una nuova tappa nel calendario degli eventi regionali.

GROSSETO – Il Pride in Toscana porterà la manifestazione per i diritti Lgbtqia+ nel territorio della Maremma, segnando una nuova tappa nel percorso annuale che coinvolge città diverse della regione. L’annuncio è stato dato dal coordinamento del Toscana Pride, che ha scelto Grosseto come città ospitante per l’edizione 2026. Come da tradizione, la data del corteo sarà comunicata nei prossimi mesi, ma l’evento è atteso nel periodo estivo, quando la partecipazione raggiunge i numeri più elevati. Negli ultimi anni il Pride ha attraversato diverse realtà toscane, contribuendo a portare il tema dei diritti civili anche fuori dai principali centri urbani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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