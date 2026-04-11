In Toscana Nord-Ovest, i bilanci del 2024 mostrano un quadro economico variegato tra le province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Le aziende del settore marmo registrano un aumento dei ricavi medi, mentre molte imprese evidenziano una crescente pressione sui margini di profitto. La situazione riflette un panorama caratterizzato da alcune aree in espansione e altre che affrontano difficoltà finanziarie.

Un’analisi dettagliata dei bilanci 2024 rivela un mosaico economico frammentato tra le province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, dove la tenuta dei ricavi medi si scontra con una crescente difficoltà per molte realtà nel mantenere i margini di profitto. Mentre il comparto apuano emerge come il motore più dinamico del periodo, il sistema produttivo della Toscana Nord-Ovest deve gestire una selezione naturale che vede aumentare la quota di aziende in territorio negativo. L’indagine condotta dall’Istituto di Studi e Ricerche insieme alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha esaminato oltre 16.000 società di capitali attive nel biennio 2023-2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana Nord-Ovest: tra il boom del marmo e l’allarme perdite

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