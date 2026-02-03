Asl Toscana nord ovest | il dottor Giovanni Grazi nuovo direttore del Dipartimento medico

Il dottor Giovanni Grazi è il nuovo direttore del Dipartimento medico della Asl Toscana Nord Ovest. Prende il posto di Renato Galli, morto recentemente in modo improvviso. La nomina è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Il dottor Giovanni Grazi è il nuovo direttore del Dipartimento medico della Asl Toscana nord ovest che succede al dottor Renato Galli, recentemente scomparso prematuramente. Grazi si è laureato in Medicina e chirurgia all'Università di Pisa ed è specialista in Medicina interna e nefrologia. Dopo.

A partire da gennaio 2026, Jacopo Massei assume il ruolo di direttore del dipartimento della Salute mentale e dipendenze dell’Azienda Usl Toscana nord ovest.

Jacopo Massei è stato nominato nuovo direttore del dipartimento della Salute mentale dell'Asl Toscana nord ovest.

Giovanni Grazi è il nuovo direttore del dipartimento medico della Asl Toscana nord ovestSuccede al dottor Renato Galli, scomparso prematuramente. La dg Casani: Garanzia di continuità ed ulteriore qualificazione ... luccaindiretta.it

Influenza aviaria in Toscana: negativi test sulle persone dopo focolaio in allevamento di San Giuliano TermeNon abbiamo riscontrato altri contagi negli allevamenti che si trovano in un raggio di 10 chilometri - sottolinea il responsabile dei servizi veterinari della zona pisana, Massimo Boschi ... firenzepost.it

Il dottor Carlo Milandri alla guida del dipartimento oncologico Asl Toscana sud est.. - facebook.com facebook